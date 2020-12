MOBILITY FOR BUSINESS décalé au 9 et 10 novembre 2021 - Paris Expo Porte de Versailles

décembre 2020 par Marc Jacob

Suite aux différentes annonces gouvernementales qui obligent l’ensemble des salons à modifier leur agenda historique, nous avons décidé en concertation avec les acteurs du marché de la mobilité, de positionner la 10ème édition de Mobility for Business les 9 et 10 novembre 2021 à Paris Porte de Versailles - Hall 5.3.

Il se tiendra comme prévu avec Smartcity, le salon de la ville et des réseaux intelligents.

Gwen Rabier, fondateur du salon : "Depuis plusieurs mois nous ne pouvons que constater l’arrêt de notre activité. Pourtant, depuis le premier jour, de nombreux exposants et partenaires nous ont soutenus pour faire face à ces boulversements en nous faisant toujours confiance dans le choix de nos décisions. A ce jour, plus d’une trentaine d’exposants sont déjà inscrits sur cette 10ème édition, et nous sommes persuadés qu’au deuxième semestre, la reprise de l’économie passera aussi par les rencontres entre acheteurs et offreurs pour qui nos salons constituent un media majeur de relance de leur activité.

Toute l’équipe travaille en ce moment à la préparation de cette prochaine édition mais aussi à des outils digitaux de mise en relation qui seront disponibles dans les prochains jours afin que le business soit toujours possible dans cette période. Nous avons hâte de vous retrouver sur notre salon pour partager avec vous des moments pro et conviviaux"