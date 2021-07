MIEL signe un accord de distribution avec Illumio

juillet 2021 par Marc Jacob

Illumio, spécialiste de la segmentation Zero Trust, et MIEL, distributeur à valeur ajoutée, annoncent la signature d’un accord d’importation en France des technologies de micro-segmentation pour empêcher les mouvements latéraux et appliquer les stratégies Zero Trust au plus profond des environnements.

Illumio a été reconnu leader du Zero Trust par Forrester (The Forrester Wave™ : Zero Trust eXtended (ZTX) Ecosystem Platform Providers, Q3 2020 report). Ses technologies aident à faire en sorte que les cyberattaques et autres ransomwares ne conduisent à des désastres IT. L’approche de Illumio assure que les attaquants ne puissent se mouvoir latéralement entre les applications, clouds, containers, data centers et les endpoints. Elle permet d’appliquer automatiquement les politiques des plateformes de cybersécurité existantes.

Ses solutions sont déjà utilisées par beaucoup de sociétés du Fortune 100 et des centaines d’autres entreprises dans le monde. Illumio compte notamment parmi ses clients trois des premières sociétés du SaaS, cinq des principales compagnies d’assurance et six des dix plus grands banques mondiales. Illumio a levé 225M de dollars en juin 2021, élevant sa valorisation à 2,75 Mds de dollars.

MIEL était impatient de pouvoir proposer à ses partenaires intégrateurs, revendeurs et cloud providers les solutions d’Illumio. Cela complète en effet parfaitement son panel de technologies visant à aider les entreprises à élaborer leur démarche Zero Trust, autour des plateformes de cybersécurité nouvelle génération, de contrôle des identités et des accès, de sécurité des réseaux, des endpoints et des environnements multiclouds hybrides (Palo Alto Networks, Citrix, Forescout, Rapid7, LogPoint, ExtraHop, Vade, BeyondTrust…).

Le distributeur pourra présenter cette solution à l’occasion des prochaines rencontres avec ses clients en profitant du retour au présentiel et des événements et clubs auxquels MIEL participera à la rentrée de septembre 2021 : FIC, Club Décision DSI, Club Utilisateurs Citrix, IT & IT Security Meetings, IT Partners.

Illumio empêche les brèches de devenir des désastres industriels. Ses solutions Illumio Core et Illumio Edge automatisent l’application des règles de sécurité pour éviter que les cyberattaques et les ransomwares ne se propagent à travers les applications, containers, clouds, data centers et endpoints. En combinant une visibilité intelligente pour détecter les menaces et l’application de la sécurité en quelques minutes, Illumio renforce la cyber résilience des entreprises et réduit leurs risques.