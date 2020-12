MEGA annonce un partenariat majeur avec Unified Compliance

décembre 2020 par Marc Jacob

MEGA International, éditeur de logiciel français spécialiste de l’architecture d’entreprise et de la gestion des risques, annonce un partenariat technologique avec Unified Compliance et son produit, le Unified Compliance Framework® (UCF®), pour fournir une solution de conformité IT aidant les organisations à gérer de multiples réglementations de manière simple et efficace.

Pour se conformer à un nombre croissant de lois et de réglementations, les entreprises doivent en suivre les évolutions et spécificités partout dans le monde. Elles doivent également définir et mettre en place les contrôles appropriés pour limiter le risque de non-conformité. Afin de les aider dans cette démarche, MEGA a développé une intégration clé en main qui permet à ses clients d’accéder à la bibliothèque de documents et de contrôles de conformité de l’UCF - Unified Compliance Framework.

L’UCF est une bibliothèque de documents de conformité au monde et propose le seul cadre de contrôles communs disponible sur le marché. Les données de l’UCF sont accessibles via le portail SaaS Common Controls Hub®. Avec plus de 10 000 déclarations de contrôle informatique mises en correspondance avec plus de 1 000 réglementations, normes et cadres, la bibliothèque UCF contient un grand nombre de documents de référence couvrant de nombreux secteurs et réglementations, notamment Sarbanes-Oxley, PCI, HIPAA, NIST, ISO 27001, COBIT par exemple.

La combinaison de la solution HOPEX IRM (Integrated Risk Management) et de l’UCF automatise les démarches de mise en conformité informatique et permet de gérer plus simplement un large éventail de réglementations et de normes IT. L’UCF aide à mettre en œuvre les contrôles appropriés pour chaque réglementation, tout en identifiant les contrôles communs à plusieurs documents réglementaires. Les entreprises peuvent ainsi éviter les duplications d’efforts et réduire ainsi les délais et les coûts liés à la conformité.

HOPEX dresse un inventaire des réglementations pertinentes en important les politiques, exigences et contrôles réglementaires d’UCF et les met à jour. La solution fournit également un ensemble de rapports et de tableaux de bord prêts à l’emploi pour suivre le niveau de conformité et les plans d’actions correctives, ainsi que leur impact sur l’écosystème informatique.