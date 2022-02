MEGA International lance sa nouvelle solution de continuité d’activité

février 2022 par Marc Jacob

La solution HOPEX Business Continuity Management de MEGA permet aux organisations de :

• Comprendre quels sont les processus et les systèmes qui soutiennent les opérations critiques et déterminer les objectifs de reprise d’activité grâce au bilan d’impact sur l’activité (BIA).

• Concevoir et tester des plans de continuité d’activité pour une réponse rapide et coordonnée en cas de crise.

• Créer une organisation plus résiliente et plus agile en adoptant une approche fédérée entre les opérations, la gestion des risques, la sécurité informatique et la continuité d’activité.

La solution HOPEX de MEGA permet de lier l’informatique, les processus métier, la gouvernance des données et la gestion intégrée des risques sur une seule plateforme collaborative partagée. Elle permet aux organisations de disposer d’une connaissance complète de leur environnement. Grâce à cette vue d’ensemble unique, les entreprises peuvent construire des plans de continuité d’activité robustes, automatiser la gestion de crise et obtenir un reporting en temps réel de leur état de résilience.