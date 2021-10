MEGA International fait significativement évoluer ses solutions IT Business Management et IT Portfolio Management

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

MEGA International annonce le lancement des nouvelles versions de ses solutions phares HOPEX IT Business Management et HOPEX IT Portfolio Management. Ces mises à jour améliorent la compréhension et visibilité du paysage informatique de l’entreprise. Ces produits sont conçus pour gérer les projets de transformation IT, identifier les économies potentielles et s’assurer que le portefeuille d’applications de l’entreprise est en phase avec la stratégie globale.