MEDICAL KEY -une nouvelle gamme de clavier et souris hygiénique proposée par Cherry

octobre 2021 par Marc Jacob

Le 10 mai dernier, CHERRY l’un des principaux fabricants mondiaux de périphériques d’entrée et de contacteurs pour claviers mécaniques, annonçait l’acquisition d’Active Key GmbH & Co. KG un fabricant allemand de premier plan de claviers et souris pour le secteur médical et l’industrie.