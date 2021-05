MCAFEE obtient trois prix Global Infosec Awards 2021 lors de la conférence RSA 2021

mai 2021 par Marc Jacob

McAfee Corp. annonce qu’elle a été faite lauréate des Global Infosec Awards du Cyber Defense Magazine (CDM) dans trois catégories : meilleure solution de sécurité du Cloud avec MVISION Unified Cloud Edge (UCE), meilleure technologie Endpoint Security avec MVISION Endpoint Security et meilleure solution de détection et de réponse étendue (XDR) avec MVISION XDR.

Les prix, qui ont été organisés conjointement avec la Conférence RSA 2021, en sont à leur neuvième année d’hommage aux innovateurs InfoSec. Ils mettent en lumière les différentes réalisations des entreprises travaillant dans la sécurité de l’information qui ont une proposition de valeur unique et convaincante pour leur produit ou service. Les lauréats ont été choisis par un groupe d’experts composé de professionnels de la sécurité certifiés qui ont voté sur la base de leur évaluation indépendante de l’entreprise.

« L’entreprise McAfee incarne les trois caractéristiques principales que nos juges recherchent : comprendre les menaces de demain, fournir une solution rentable et innover de manière disruptive pour aider à stopper les prochaines attaques », a déclaré Gary S. Miliefsky, éditeur de Cyber Defense Magazine.

Les équipes de sécurité des entreprises, qui s’efforcent de suivre le rythme des changements liés au travail à domicile, sont confrontées à de nombreux défis, dont l’un des principaux est de protéger les données de l’entreprise contre l’exfiltration de données et de maintenir la conformité dans ce nouveau paradigme du travail à domicile. MVISION UCE offre aux entreprises une protection complète des données et des menaces en regroupant ses offres phares de passerelle web sécurisée dans le cloud avec isolation du navigateur à distance (RBI) intégrée, d’une solution de protection et de sécurité d’accès au cloud (CASB), de prévention unifiée des pertes de données (DLP) et d’accès réseau 0-Trust (ZTNA), au travers d’une solution de sécurité convergente Secure Access Service Edge (SASE).

McAfee est également à la pointe de l’innovation en ce qui concerne sa plateforme Endpoint Security, et plus récemment avec McAfee MVISION XDR, la première plateforme XDR proactive, orientée données et ouverte, conçue pour aider les entreprises à stopper ces attaques sophistiquées et multi vectorielles grâce à une détection et une réponse unifiées aux menaces qui connectent et fusionnent les sources de données disparates des terminaux, du réseau et du cloud. Les incidents XDR sont enrichis d’informations exploitables sur les menaces provenant de la solution de sécurité SASE de McAfee, qui détecte les menaces liées au cloud dans les environnements web et SaaS.