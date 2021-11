MCA TECHNOLOGY distribue les solutions de Giesecke+Devrient

novembre 2021 par Marc Jacob

Grâce à ce partenariat stratégique, MCA TECHNOLOGY poursuit le développement de sa division valeur et élargit son portefeuille de produits dans le domaine de la sécurité informatique et des solutions d’authentification sécurisée. A travers ce nouveau partenariat, l’objectif principal de G+D est d’utiliser le vaste réseau de revendeurs et d’intégrateurs de MCA TECHNOLOGY pour recruter de nouveaux partenaires en France pour son portefeuille de solutions d’authentification sécurisée d’entreprise et de développer sa présence en région en créant un réseau de partenaires certifiés.

MCA TECHNOLOGY devient ainsi le grossiste à valeur ajoutée G+D en charge de la création de son réseau de partenaires.

Pour soutenir ce partenariat, MCA TECHNOLOGY a formé son équipe commerciale existante et fera certifier ses ressources avant-ventes sur les offres G+D. Des vendeurs spécialisés devraient également rejoindre ses équipes dans un avenir proche pour soutenir le développement de cette division de valeur.