MANIKA s’offre un nouveau branding

septembre 2021 par Marc Jacob

Afin de renouer avec ses valeurs et l’étymologie de son nom, MANIKA a souhaité faire évoluer son identité visuelle et sa signature.

Plus qu’une simple évolution graphique reflétant une image plus dynamique, plus moderne, plus émotionnelle, ce nouveau branding s’inscrit dans un dessein plus vaste, celui de se différencier sur le marché de la cybersécurité. Par ailleurs, cette identité visuelle permet d’ancrer MANIKA dans son positionnement d’expert en Cybersécurité et Résilience.

Une signature reflétant nos valeurs

Pleinement engagé au service de ses clients et de ses collaborateurs, MANIKA a choisi de porter la baseline « L’engagement par nature » qui exprime sa vocation.

Un univers Greco-Romain : une communication audacieuse et une palette chromatique plus « Peps »

Afin de dynamiser l’image de MANIKA, jusqu’alors très premium mais trop institutionnelle, MANIKA a opté pour une palette chromatique plus dynamique : le bleu, l’orange et le violet. Enfin, MANIKA revendique sa différence au travers d’une identité visuelle audacieuse. Celle-ci illustre ses convictions dans un traité graphique inspiré de la Rome antique : une référence au nom du cabinet, homonyme de manica, protection en cuir et métal qui couvrait le bras des légionnaires et gladiateurs.