MANIKA s’implante en Côte d’Ivoire

février 2021 par Marc Jacob

L’ouverture d’une filiale en Côte d’Ivoire est une nouvelle opportunité pour MANIKA d’apporter son expérience en sécurité de l’information et en résilience. Située à Abidjan - capitale économique ivoirienne - la filiale dispose également du soutien des équipes ESKADRON (sécurité technique) et PRUDENS (formation et acculturation) pour accompagner ses clients dans la sécurisation de leurs informations et la continuité de leurs activités en cas de sinistre majeur.

MANIKA Côte d’Ivoire est représentée par Tassihon KPA :

Fort de 15 ans d’expérience dans l’IT et 7 dans le domaine de la SSI, Tassihon KPA ambitionne de faire de MANIKA CI un acteur majeur de la cybersécurité et de la résilience en Afrique de l’Ouest, développer de nouveaux portefeuilles de services et créer une équipe de jeunes talents dans la SSI. « Participer au développement de MANIKA CI me permet travailler dans le secteur d’activité qui me passionne. Apporter ma pierre à l’édifice est un défi que je souhaite relever » explique Tassihon.

« Les marchés africain et ivoirien sont en très grande évolution. Les dirigeants sont conscients qu’il est plus qu’urgent d’embarquer la sécurité de l’information et la résilience dans leur stratégie. Dans ce contexte, il est important que MANIKA CI puisse jouer son rôle et accompagner l’ensemble des organisations sur ces sujets structurants, sur un marché où il y a encore trop peu d’acteurs » conclut-il.

MANIKA est un cabinet indépendant de conseil, d’audit et de formation spécialisé dans la protection et le renforcement du système d’information. Fondé début 2013 par un groupe de passionnés accompagné d’experts aux profils complémentaires, MANIKA a pour vocation d’assister les entreprises dans leur développement et plus particulièrement dans l’ouverture, la sécurisation, la résilience, l’adaptation et la mutation de leur système d’information. Trois domaines d’activités ont été définis pour répondre au mieux aux attentes de nos Clients tout en favorisant la structuration et la création de méthodologies éprouvées pour nos différentes prestations : résilience (continuité d’activité, gestion de crise et sûreté), GRC (gouvernance, risque et conformité en sécurité de l’information), cybersécurité (sécurité technique).