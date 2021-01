MANGOPAY et Onfido s’associent pour accélérer la vérification d’identité des utilisateurs sur les places de marché, les plateformes de crowdfunding et les FinTechs

janvier 2021 par Marc Jacob

Onfido, spécialiste de la vérification d’identité et de l’authentification en ligne, et MANGOPAY, solution de paiement pour les marketplaces, les plateformes de crowdfunding et les FinTechs, annoncent la signature d’un partenariat visant à simplifier la vérification d’identité des utilisateurs sur les plateformes utilisant MANGOPAY. L’optimisation se fait grâce à l’amélioration continue de la qualité de vérification des documents KYC (Know Your Customer - connaissance du client) à l’aide de la solution de vérification biométrique et de documents d’Onfido. Basée sur l’Intelligence artificielle (IA), la technologie Onfido permet de vérifier rapidement et efficacement l’identité des utilisateurs en moins de 2h tout en répondant aux exigences en matière de diligence raisonnable ou due diligence (KYC - Know-Your-Customer).

MANGOPAY facilite les paiements pour les entreprises, en leur permettant d’effectuer des transactions dans plusieurs devises et en utilisant différents moyens de paiement. Plus de 2 500 plateformes dans 26 pays utilisent l’API de paiement de MANGOPAY pour le marché des professionnels, automatisant tous les flux de paiement et les commissions grâce à un système flexible et personnalisable de portefeuilles électroniques.

La technologie AI d’Onfido permettra aux clients de MANGOPAY d’accélérer l’intégration de leurs utilisateurs tout en simplifiant les procédures de vérification KYC des utilisateurs qui s’inscrivent sur les plateformes utilisant la solution de paiement, dans le respect des obligations réglementaires. Les utilisateurs doivent simplement prendre une photo de bonne qualité de leur pièce d’identité officielle et la solution hybride de vérification des documents d’Onfido contrôle l’authenticité de la pièce d’identité. En associant l’expertise humaine à la détection de fraude basée sur le Machine learning pour vérifier les documents d’identité, Onfido est à même de repérer les tentatives d’usurpation à l’identité les plus courantes comme les plus sophistiquées - et sa précision augmente au fur et à mesure de l’évolution de l’IA. Les utilisateurs peuvent entamer leur expérience digitale en toute sécurité, n’importe où et n’importe quand, grâce à une expérience en ligne simple et rassurante répondant aux exigences réglementaires.

Onfido permet d’automatiser les vérifications de plus de 4 500 types de pièces d’identité dans 195 pays tout en faisant appel à des experts humains pour vérifier les données incohérentes. Ce partenariat va permettre à MANGOPAY d’évoluer sur ses marchés clés et d’accélérer son développement à l’échelle mondiale.

MANGOPAY est conçu par et pour les entrepreneurs. Son système de portefeuille électronique flexible répond au besoin des plateformes européennes de gérer des flux de paiement complexes et leur permet de recevoir, gérer et redistribuer des paiements tout en percevant une commission de manière automatisée via son API, dans le respect des réglementations européennes. La mission de MANGOPAY consiste à construire des technologies de paiement puissantes pour les entrepreneurs afin de concevoir les plateformes de demain. Le KYC et la vérification d’identité sont au cœur de ses opérations et de sa stratégie pour façonner l’avenir des échanges.

Présent sur le marché français depuis 2014, Onfido fournit ses services de vérification d’identité en ligne à plus de 1 500 entreprises à travers le monde. Basée sur un mode hybride incluant à la fois l’intelligence artificielle et le recours à des experts humains, la technologie Onfido permet de vérifier qu’un internaute est bien qui il prétend être, et ce sans altérer l’expérience client, la confidentialité des données ou la sécurité. Sa technologie est notamment utilisée par des entreprises des secteurs :

• Banque/Assurance : ouverture de comptes en ligne, sécurisation de transactions, procédures KYC (Know Your Customer) …

• e-Commerce : sécurisation de paiements, mise à jour des bases de données clients, récupération / réinitialisation de mots de passe…

• Plateformes collaboratives : autopartage, location entre particuliers, réseaux sociaux…

• etc.

Onfido a ouvert ses bureaux parisiens en 2019 et a investi 4 millions d’euros pour répondre à la demande croissante en matière d’identification d’identité. Conforme avec les réglementations européennes les plus strictes, Onfido couvre tous les niveaux de conformité à l’échelle européenne.