MALTEM s’associe à l’Institut NERA et apporte la première réponse de gestion de crise souveraine aux cyber-attaques

juin 2021 par Marc Jacob

Afin de lutter contre le risque grandissant de cyber attaques et les conséquences qui en découlent pour les entreprises, Maltem Cyber Sécurité et l’Institut de Négociation et de Recherche Appliquée (NERA) associent leurs expertises. Ensemble, ils décident de créer en 2021 la première cellule de cyber crise française en coordonnant leurs compétences en négociation et intervention IT. Leur mode opératoire face aux attaques de ransomware a fait l’objet d’un reportage sur M6 le 06 juin 2021 au 19h45. Retour sur ce partenariat inédit et son fonctionnement.

Une réponse souveraine face aux ransomwares

Face à la recrudescence des cyberattaques cette dernière année - 80% des entreprises ont été attaquées sur les 12 derniers mois - les spécialistes de l’Institut NERA et de Maltem Cyber Sécurité ont décidé d’associer leurs expertises pour former une unité d’intervention spéciale. Cette alliance de compétences à la fois en cyber négociation et en intervention IT, a pour but d’apporter une stratégie de lutte la plus rapide et efficace en cas d’attaque.

Pour cela, l’Institut NERA a constitué une Cyber Crisis Negotiation Team (CCNT) composée d’experts issus des unités d’élite de la police, rompus à la négociation en situation de crise. De son côté, Maltem fournit une équipe d’ingénieurs dédiés à neutraliser la menace sous la dimension technologique et IT.

“ Répondre à une attaque de ransomware nécessite une réponse globale qui associe négociation et intervention IT. Avec mon binôme de négociation Laurent Maury, ancien chef de la cellule de négociation du RAID, nous travaillons suivant les mêmes logiques qu’en cas de demande de rançon physique. Parallèlement, nous coordonnons nos interventions avec celles de l’équipe IT afin de maximiser notre efficacité et avoir une résolution de crise la plus rapide possible ", explique Julien PELABERE, docteur en négociation complexe et fondateur de l’Institut Nera La gestion d’une cyber attaque présentée sur M6

Le 06 juin 2021, les équipes de M6 ont fait découvrir au grand public comment fonctionne la cellule de crise Maltem / Institut NERA suite à une attaque réelle par ransomware. Les téléspectateurs vivront minute par minute le déroulé de la gestion de crise, de la négociation et l’intervention des équipes IT déployées pour lutter contre l’attaque grâce à cette première solution coordonnée globale et souveraine française.

“ Lors d’une attaque avec demande de rançon, il faut impérativement des négociateurs et une colonne d’intervention. Dans le cas des ransomwares, la force d’intervention est représentée par nos spécialistes IT qui doivent se déployer le plus efficacement possible afin de permettre à l’entreprise touchée de résoudre la crise au plus vite. La coopération avec une équipe de négociateurs permet de donner du temps à l’équipe d’investigation numérique et d’affiner la réponse technique en fonction du comportement des hackers ", explique Yves Le Thiec, Spécialiste en Cybersécurité et consultant Sécurité pour Maltem.