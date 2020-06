MAIL IN BLACK annonce un accord de Distribution avec la société MCA TECHNOLOGY

juin 2020 par Marc Jacob

MAIL IN BLACK annonce un accord stratégique de Distribution avec la société MCA TECHNOLOGY et recrute son premier grossiste à valeur ajoutée pour accompagner sa croissance et pour recruter de nouveaux partenaires.

MAIL IN BLACK France par le biais de ce nouveau partenariat se fixe comme objectifs principaux de s’appuyer sur le réseau important de revendeurs et d’intégrateurs de MCA TECHNOLOGY pour recruter de nombreux nouveaux partenaires dans l’hexagone et de renforcer sa présence en région tout en continuant à pénétrer le marché des PME/PMI et des Grands comptes.

De son côté MCA TECHNOLOGY grâce à ce partenariat stratégique poursuit le développement de sa division valeur et étoffe ainsi son portfolio produit dans le domaine de la sécurité et de la protection de données.

MCA TECHNOLOGY devient ainsi le Grossiste à valeur ajoutée de MAIL IN BLACK en charge de la gestion et du recrutement des nouveaux partenaires de l’éditeur.

MCA TECHNOLOGY pour accompagner ce partenariat a formé son équipe commerciale existante et va faire certifier ses ressources avant-ventes sur les offres MAIL IN BLACK. Des commerciaux spécialisés devraient également rejoindre prochainement ses équipes afin d’accompagner le développement de cette division valeur.

Différentes actions marketing de recrutement et d’animation conjointes avec MAIL IN BLACK France seront rapidement lancées pour accompagner le développement des ventes de ces solutions.