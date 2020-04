Lyreco adopte la solution Secure SD-WAN de Fortinet pour sécuriser le réseau de ses sites distants

avril 2020 par Marc Jacob

Fortinet® annonce que Lyreco, acteur français et spécialiste de la distribution de produits et services pour les entreprises et leurs environnements de travail, a adopté sa solution Secure SD-WAN afin de sécuriser le réseau de ses sites distants et d’en améliorer sa gestion et performance. Présent dans 24 pays, principalement en Europe et en Asie Pacifique, Lyreco compte 10 000 salariés, dont 2000 en France. La simplicité d’adoption de la solution et le rapport qualité-prix étaient des enjeux déterminants dans le choix de la solution Fortinet.