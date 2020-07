Lybero.net, lauréat du concours French IoT communauté Start Up du Groupe La Poste

juillet 2020 par Marc Jacob

Cette année, le programme d’Open Innovation French IoT, du groupe La Poste, récompense les services connectés ET engagés. En 2020, La Poste intègre dans son concours les 4 grands défis de nos sociétés tels que : l’impact environnemental, la confiance dans le numérique, l’entrepreneuriat au féminin et l’enjeu des territoires à l’ère du numérique. Enfin un concours pour une innovation connectée et engagée ! Chez Lybero.net, la protection des données et la confidentialité est leur priorité ! L’entreprise s’engage à les protéger et à garantir le plus haut niveau de sécurité dans les données échangées.

Afin de rendre leurs outils accessibles à tous, ils misent sur une simplicité d’utilisation et un chiffrement accessible à tous.

Lybero.net travaille tous les jours à renforcer la sécurisation des données de manière éthique en prenant en compte le respect de la vie privée . C’est donc tout naturellement qu’ils ont participé à ce challenge correspondant en tout point à leurs valeurs !

Leur sélection, au sein de ce concours de services connectés et engagés, les renforce dans leur volonté de continuer à protéger les données, les garder privées et faciliter l’accès aux technologies de chiffrement au plus grand nombre !

La protection des données est devenue un enjeu majeur et doit être accessible à tous que l’on soit un particulier, une TPE , une start up ou un grand groupe. Lybero.net a l’ambition de continuer à développer des solutions de partage de données par la cryptographie web en renforçant la sécurité des échanges de manière simple à utiliser et à déployer pour les entreprises !