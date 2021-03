webinaire 19 avril : Lundi de la cybersécurité - Cyberpouvoir : crime et châtiment

mars 2021 par Marc Jacob

L’omniprésence des technologies du numérique dans notre environnement façonne nos manières d’être, de penser et d’agir. L’informatique est un instrument de puissance et de pouvoir pour ceux qui la maitrisent et un joug pour ceux qui en dépendent. Cette conférence aborde différentes facettes de l’expression du cyberpouvoir que détiennent les acteurs licites et illicites.

Au travers de questions choisies relatives aux cyberconfits, à la cybercriminalité, à la gouvernementalité algorithmique et à l’intelligence artificielle, sont analysés certains aspects d’ordre social, économique et politique du cyberpouvoir. Un regard critique sur le monde que nous contribuons à construire et sur celui que nous laisserons en héritage aux générations futures est apporté, afin, qu’à l’ère des technosciences, tenter de savoir « si la liberté de l’homme exige-t-elle que tout soit permis ? ».

Une partie du temps sera consacrée aux questions par chat et par voix.

Intervenante : Solange Ghernaouti

Solange Ghernaouti est professeure à l’université de Lausanne (Faculté des HEC), et experte internationale en cybersécurité et cyberdéfense. Elle est membre de l’Académie suisse des sciences et directrice du Swiss Advisory & Research Group. Elle est membre de l’ARCSI et du CEFCYS.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 19/04 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité, dans le corps du mail, pour nous permettre de mieux cibler l’évènement. Si vous souhaitez recevoir par mail (un mail par mois) la lettre d’information des « Lundi de la cybersécurité » qui vous apporte plus d’informations sur nos évènements, demandez aussi votre insertion dans la liste de distribution.