Lundi 22 mars 2021 par visioconférence, 18 h 00 - 20 h 00

février 2021 par Marc Jacob

Depuis longtemps, l’humanité cherche à garder des traces inaltérables et ordonnées d’événements historiques ou de la vie quotidienne. Il s’agit d’avoir une preuve disponible pour tous que telle action s’est passée avant telle autre et après une 3e. Nous chercherons d’abord cela dans le passé : nous rendrons une courte visite aux Crétois, aux Incas, aux sceaux sur un parchemin, à un notaire, à un bureau de brevets, à la poste. Puis nous verrons la réflexion nécessaire quand des chercheurs ont voulu mettre ces constats au niveau numérique. Et, là, la cryptographie sera bien nécessaire. Cet exposé retracera toute cette histoire pour terminer en décrivant les applications de demain.

Une partie du temps sera consacrée aux questions par chat et par voix.

Intervenant : Jean-Jacques Quisquater

Jean-Jacques Quisquater est professeur émérite de cryptologie et de sécurité à l’École polytechnique de Louvain, en Belgique. Il est membre de l’IEEE, académicien titulaire à l’Académie royale de Belgique, chercheur associé au MIT et membre d’honneur de l’ARCSI. Il a aussi obtenu la première chaire Fermat en 2004 et le prix RSA en 2013.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com