Lumen nommé leader du Magic Quadrant™ de Gartner® 2022 pour les services de réseau, au niveau mondial

mars 2022 par Marc Jacob

En quelques mots :

Lumen a été nommé leader du Magic Quadrant pour la première fois en 2021, quelques mois seulement après le lancement de sa plateforme ;

Depuis lors, Lumen a étendu sa plateforme, ses capacités à l’international, et propose de nouvelles opportunités d’expérience numérique à ses clients, telles que :

o Plus de nœuds Edge à l’international,

o Une extension du réseau Edge à plus de 20 marchés mondiaux,

o L’intégration d’une marketplace API et d’un portail.