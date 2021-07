Lumen déploie une nouvelle ligne de fibre sous-marine on-net entre les États-Unis et la France

juillet 2021 par Marc Jacob

Suite à la pandémie de COVID-19, près de 70 % des entreprises utilisant des services cloud disent vouloir augmenter leurs dépenses sur ce pôle. Cette tendance participe à la hausse de la demande de services de connectivité et de données cloud dans le monde entier. Le besoin en bande passante internationale fait déjà plus que doubler tous les deux ans, avec une croissance rapide de l’Internet sur tous les continents.

Pour aider à répondre au besoin croissant de flux de données et de contenu en ligne entre les États-Unis et l’Europe, Lumen Technologies (NYSE : LUMN) augmente considérablement la capacité de son réseau transatlantique via une nouvelle route on-net utilisant le système de câble sous-marin Google Dunant entre Richmond (Virginie, USA) et Paris (France).

« Aucun autre itinéraire de câble sous-marin traversant l’Atlantique ne s’approche de son niveau de capacité », a déclaré Alan Mauldin, Research Director chez TeleGeography. « À l’avenir, il ne fait aucun doute que d’énormes nouvelles capacités seront nécessaires sur cette route. La décision de Lumen d’augmenter sa capacité à travers l’Atlantique semble tout à fait logique. »

Fournir une diversité complète de réseaux pour soutenir les entreprises internationales

Le câble transatlantique Dunant relie le corridor florissant des datacenters de Virginie (États-Unis) à Saint-Hilaire-de-Riez, sur la côte atlantique française. Cette nouvelle route Lumen sur le système Dunant offrira des garanties optionnelles en matière de diversité, de latence et de routage personnalisé.

Les entreprises internationales et les fournisseurs disposeront ainsi d’une option de réseau transatlantique sécurisée et diversifiée, se connectant au réseau mondial Lumen de plus de 725 000 km.

Fournir une passerelle européenne aux datacenters de Virginie

L’établissement d’une nouvelle route sous-marine offre aux datacenters de Washington D.C. une connexion directe et efficace avec l’Europe, notamment Paris et Francfort. Lumen a également récemment annoncé l’expansion de son réseau de fibre optique en Europe, renforçant ainsi ses capacités de service en France, en Suisse et en Espagne.

La société possède et exploite des réseaux sous-marins mondiaux depuis plus de 20 ans et continue de soutenir la croissance du marché là où les entreprises en ont le plus besoin.

Lumen prévoit de fournir ses services sur le système sous-marin de Dunant en septembre.