Lumen Technologies nomme Annette Murphy au poste de Managing Director EMEA

avril 2021 par Marc Jacob

Lumen Technologies annonce l’arrivée de Mme Annette Murphy au poste de Managing Director EMEA incluant les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique. Mme Murphy sera responsable des activités Lumen sur l’ensemble de cette région clé. Grâce à une approche axée sur le client (customer centric), elle participera au développement du portefeuille clients de Lumen et aura pour objectif de les aider à exceller dans leurs domaines respectifs.

Dans ce rôle, Mme Murphy sera en charge de la mise en place et du déploiement de la stratégie commerciale Lumen afin d’assurer sa croissance dans la région EMEA. Pour ce faire, elle aura sous sa responsabilité l’ensemble des équipes opérationnelles et « go to market » et travaillera en étroite collaboration avec les différentes équipes Lumen à l’international afin d’aider les entreprises à proposer une expérience client optimale. Mme Murphy servira résolument l’objectif du groupe : aider les entreprises à tirer le meilleur parti des opportunités engendrées par la 4ème révolution industrielle. À ce titre, elle misera activement sur la plateforme technologique de Lumen pour permettre aux entreprises d’exploiter au mieux leurs données, d’adopter facilement des applications commerciales de nouvelle génération et de créer des expériences numériques innovantes.

Mme Murphy rejoint Lumen après avoir travaillé chez Zayo, où elle a occupé plusieurs postes de direction relatifs à la vente, au développement commercial et à la stratégie. Plus récemment, elle y a occupé le poste d’Executive Vice President pour les services Lit. Mme Murphy a également précédemment occupé des postes de direction chez Geo Networks et BT Global Services.