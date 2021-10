LumApps lance son Software Development Kit (SDK) pour réaliser des intégrations sur-mesure entre sa plateforme et des applications tierces

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Au-delà de la gamme d’intégrations standards qu’elle propose, LumApps, la plateforme lyonnaise SaaS dédiée à l’Expérience Collaborateur, lance LumApps SDK pour permettre à ses clients et à ses partenaires de développer des intégrations sur-mesure entre sa plateforme et des applications métier ou des services destinés à améliorer l’expérience collaborateur.

LumApps dispose de plus de 35 connecteurs avec les suites collaboratives Microsoft 365 (dont Microsoft Teams) et Google Workspace, et des solutions de communication et collaboration, de services employés ou de gestion des RH, comme Slack, ServiceNow ou Zendesk. Ces intégrations permettent aux collaborateurs d’accéder directement depuis la plateforme LumApps aux données clés dont ils ont besoin pour être plus performants le plus rapidement ou de partager des informations entre la plateforme et ces applications.

Chaque organisation étant unique, avec des besoins et outils IT propres à ses usages, LumApps complète son offre d’intégrations avec un environnement de développement sécurisé autour de LumApps SDK.

Intégrations dédiées développées en moins de 15 jours

Dans le cadre du programme “early adopters”, la société de conseil en design et communication Ecocea a utilisé LumApps SDK pour le compte d’un groupe international de luxe qui souhaitait afficher sur sa plateforme LumApps les offres d’emploi provenant de sa solution de gestion des ressources humaines. "Nous avons développé en moins de 15 jours et sans connaissance préalable du produit LumApps 3 ‘widgets’ (connecteurs) qui font apparaître sur leurs pages LumApps les postes ouverts tels que décrits dans leur SIRH propriétaire", explique Vincent Moliné, Directeur de projet chez Ecocea.

En offrant de telles capacités d’intégrations avec des applications métier et des services professionnels tiers, LumApps va bien au-delà des cas d’utilisation traditionnels de l’intranet. Sur un axe Communication, RH, IT, ou Support, LumApps crée une véritable “Open Platform”, avec des cas d’utilisation évolutifs favorisant l’adoption. En faisant de la plateforme LumApps un véritable "hub pour les collaborateurs", les intégrations transforment la façon dont les organisations travaillent et opèrent, et réussissent finalement à atteindre les 3 éléments constitutifs d’une expérience collaborateur efficace : l’engagement, l’accès à la formation et la prise de responsabilité.