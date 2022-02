Luc Declerck nommé Managing director de Board of Cyber

février 2022 par Marc Jacob

Board of Cyber poursuit son développement, sur un marché européen de la cybersécurité en très forte croissance, en accueillant Luc Declerck comme Managing Director. Avec plus de 20 ans d’expérience dans les technologies et l’innovation, Luc Declerck a pour objectif de faire de l’entreprise qui édite Security Rating®, une solution SaaS automatisée et non-intrusive, le leader européen de la gestion du risque cyber.

Née de l’activité cybersécurité de Almond, Board of Cyber compte déjà plus de 100 clients et se positionne comme un acteur européen incontournable de la cybersécurité. Sa stratégie d’hypercroissance est aujourd’hui confortée par un positionnement singulier qui allie une évaluation cyber, en continu, et des recommandations d’amélioration de la performance cyber des entreprises et organisations.

Luc Declerck a été Directeur chez E&Y pendant cinq ans, avant de rejoindre Board of Cyber en octobre 2021. Il a notamment collaboré pour Alcatel, Nortel Networks et l’opérateur de télécom Verizon, où il a été directeur commercial New business. Il a également été associé au lancement et à l’essor de plusieurs startups, parmi lesquelles Cognistreamer, une solution SaaS d’innovation collaborative rachetée par le cabinet EY. Suite à cette acquisition, il a été directeur du conseil en management de l’innovation chez EY entre 2017 et 2021. Luc Declerck est diplômé de l’université Paris Nanterre en économie. Il est par ailleurs associé et business mentor de plusieurs startups.

Spin-off de Almond (groupe Hifield), Board of Cyber est un expert SaaS de la gestion du risque cyber. Avec Security Rating®, sa solution SaaS automatisée, rapide et non-intrusive, Board of Cyber évalue en continu l’exposition des entreprises et des organisations aux risques cyber. Au-delà de la notation, les entreprises évaluées bénéficient des recommandations pour améliorer leur performance. boardofcyber.io