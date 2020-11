Lookout s’associe avec Cyber Security Hub

novembre 2020 par Marc Jacob

Lookout et Cyber Security Hub annoncent le lancement de leur nouvel événement virtuel, Cyber Security Digital Summit : Security In Motion, qui aura lieu mercredi 2 décembre 2020, de 9h à 12h30 GMT. Cet événement interactif mondial exposera les meilleures pratiques en matière de sécurité mobile, des études de cas, et des innovations récentes pour la protection des données qu’accèdent les terminaux mobiles. Pour s’inscrire à cet événement virtuel, visiter https://www.cshub.com/events-cyber-... .

En juin dernier, Lookout a publié un rapport qui a révélé une augmentation de 37% des attaques de phishing sur mobile au cours du premier trimestre 2020, pour un préjudice allant jusqu’à 35 millions de $ par incident pour des organisations comptant 10.000 terminaux mobiles. Compte tenu de l’accroissement du volume, de la sophistication et de l’impact des cyber-attaques durant la pandémie, ce sommet virtuel proposera des sessions centrées sur la sécurisation des entreprises et de leurs employés quel que soit leur lieu de travail ou le terminal qu’ils utilisent pour accéder aux serveurs d’entreprise. Animées par des analystes et des professionnels de la sécurité mobile de renom, ces sessions comprennent :

● Threat Hunting on the Move : Phishing, Vishing, Smishing, Oh My !

● Zero Trust ? Don’t Forget Your Mobile Fleet

● Modern Endpoint Security : Challenges and Opportunities

● Securing Your Remote Workforce

Ce sommet virtuel se tiendra sur trois fuseaux horaires (SGT, GMT, and EST), permettant aux responsables de la cyber sécurité dans le monde entier de participer et de prendre connaissance de nouvelles stratégies qui s’attaquent à l’environnement des menaces mobiles. Les participants auront l’opportunité de participer à une séance de questions réponses avec des experts de l’industrie à la fin de chaque session, et de converser entre eux.