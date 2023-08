Lookout présente l’assistant Gen AI « Lookout SAIL »

août 2023 par Marc Jacob

Lookout, Inc lance Lookout SAIL, le nouvel assistant d’intelligence artificielle générative (gen AI) de la société qui remodèlera la façon dont les professionnels de la cybersécurité interagissent avec les solutions Lookout Mobile Endpoint Security et Lookout Cloud Security et effectuent des analyses de cybersécurité et de protection des données.

Dans le paysage de la cybersécurité qui évolue rapidement, les entreprises sont engagées dans une bataille permanente contre les cybercriminels qui ne cessent d’innover de nouvelles tactiques. Alors que les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées, chaque organisation est confrontée à des défis tels que le manque croissant de compétences et les contraintes de ressources qui entravent l’efficacité opérationnelle des cyberdéfenseurs.

Les fonctionnalités de Lookout SAIL se concentrent sur l’éducation à la sécurité, la navigation sur les plateformes et l’analyse de la télémétrie de sécurité. Cet assistant IA générique sert de compagnon précieux, offrant des perspectives et une assistance aux utilisateurs, rationalisant finalement des tâches telles que l’administration, la création de politiques, la réponse aux incidents et la chasse aux menaces. Lookout SAIL permet aux gens d’interagir naturellement avec la plateforme Lookout au lieu d’avoir à apprendre à partir d’un manuel d’utilisation ou d’un guide. Grâce à son intégration dans l’expérience utilisateur existante de Lookout, Lookout SAIL améliore également le workflow et accélère les interactions avec les utilisateurs, ce qui se traduit par une productivité et une efficacité accrue.

Les fonctionnalités de Lookout SAIL comprennent :

· Navigation sur la plateforme et efficacité opérationnelle : Accélère l’onboarding sur la plateforme Lookout, en guidant les nouveaux utilisateurs à travers les fonctionnalités pertinentes de la plateforme et en répondant aux questions d’onboarding au sein de la fonction de chat. Les utilisateurs peuvent facilement « naviguer » sur la plateforme pour obtenir des réponses, visualiser les résultats et effectuer les actions souhaitées.

o Exemple : « Aidez-moi à ajouter un nouvel administrateur au système ».

· Statut de sécurité : Permet aux utilisateurs de poser des questions sur des locataires spécifiques et d’enquêter sur la posture de sécurité de leur organisation.

o Exemple : « Trouver des appareils iOS à risque élevé et moyen dont les fonctions anti-phishing sont activées. »

· L’éducation à la sécurité : Équipe les utilisateurs de connaissances sectorielles actualisées sur les sujets de base et émergents.

o Exemple : « Quelle est la différence entre Secure DNS et On-Device VPN ? »

Lookout a une histoire riche en histoire avec l’IA et le Machine Learning. Depuis sa création il y a 15 ans, Lookout a traité la cybersécurité mobile et l’anti-phishing comme un problème de Big Data - et un problème qui nécessite le Machine Learning pour être résolu. L’entreprise a également appliqué la même stratégie à la sécurité contre les menaces d’initiés et les prises de contrôle de comptes, en étant pionnière dans l’utilisation du Machine Learning pour surveiller le comportement des utilisateurs afin de prévenir les fuites et les exfiltrations de données.

L’entreprise dispose désormais du plus grand ensemble de données de sécurité mobile au monde. La plateforme Lookout analyse la télémétrie de 215 millions d’appareils Android et iOS, 269 millions d’applications des app stores dans le monde entier et des centaines de millions de destinations web pour découvrir des centaines de sites d’hameçonnage chaque jour. Cela permet aux clients de Lookout de détecter et de répondre aux menaces de sécurité en temps réel sur les terminaux mobiles et dans le cloud.