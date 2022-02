Lookout nommé visionnaire dans le Magic Quadrant™ de Gartner® 2021 for Security Service Edge

février 2022 par Marc Jacob

Lookout, Inc annonce que Gartner l’a nommé comme Visionnaire dans son premier Magic Quadrant 2022 for Security Service Edge (SSE)[1]. La société a également annoncé qu’elle s’est classée parmi les trois meilleures solutions dans le Gartner Critical Capabilities for SSE[2] dans chacun des quatre cas d’utilisation. Gartner définit le SSE comme une plateforme qui fait converger les capacités de sécurité centrées sur le cloud pour faciliter l’accès sécurisé au web, aux services cloud (SaaS) et aux applications privées.

Selon Gartner, le chiffre d’affaires du marché du SSE s’est élevé entre 2,4 et 2,6 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020 et connaît une croissance de 19 à 21 % d’une année sur l’autre3. L’émergence d’un marché pour les Security Service Edge reflète le besoin des organisations disposant d’une main-d’œuvre hybride d’appliquer une sécurité cohérente depuis le cloud. Une plateforme SSE offre des possibilités immédiates de réduire la complexité, les coûts et le nombre de fournisseurs. Gartner affirme également que, « d’ici 2025, 80% des entreprises auront adopté une stratégie visant à unifier l’accès au web, aux services cloud et aux applications privées à partir de la plateforme SSE d’un seul fournisseur. »4

Lookout SSE permet aux entreprises de sécuriser leurs données tout en prenant en charge une main-d’œuvre moderne, partout et à tout moment, avec des politiques de sécurité cohérentes délivrées dans le cloud, quel que soit le lieu de stockage des données. En plus d’intégrer le Cloud Access Security Broker (CASB), le Zero Trust Network Access (ZTNA) et la Secure Web Gateway (SWG) dans une seule et même plateforme, Lookout SSE intègre en profondeur l’application des politiques et de la sécurité des données dans les applications Web, SaaS et privées. Il s’agit notamment de l’analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA), de la prévention des pertes de données (DLP) et de la gestion des droits numériques d’entreprise (EDRM). En conséquence, la solution Lookout SSE offre une interface utilisateur unifiée facile à utiliser à travers le SWG, le CASB et le ZTNA qui simplifie les flux de travail liés aux politiques et aux rapports.

Lookout SSE consolide le CASB, le ZTNA et la SWG avec la sécurité des terminaux (Endpoint Security) en une plateforme unifiée qui réduit les coûts et la complexité tout en simplifiant la gestion de la sécurité et des accès sur tous les terminaux, les clouds et les infrastructures sur site (on-premises). En analysant les données télémétriques des utilisateurs, des terminaux et des données auxquelles ils accèdent, Lookout applique dynamiquement des politiques avec différents degrés de granularité.

Le Gartner Critical Capabilities for SSE - un complément au Gartner Magic Quadrant - est une analyse comparative qui note les produits ou services par rapport à un ensemble de différenciateurs critiques dont chaque entreprise a besoin, tels qu’identifiés par le Gartner. Parmi 11 fournisseurs, la solution SSE de Lookout a obtenu l’un des trois meilleurs scores pour chacun des quatre cas d’utilisation du rapport Critical Capabilities :

1. Utilisation sécurisée du web et du cloud

2. Détection et atténuation des menaces

3. Connection et sécurisation des travailleurs à distance

4. Identification et protection des informations sensibles

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à la désignation par Gartner de Lookout comme fournisseur type dans les catégories CASB et Mobile Threat Defense (MTD) dans plusieurs rapports Gartner® Hype Cycle™ de 2021. Lookout a également été répertorié comme fournisseur représentatif dans le guide du marché 2021 de Gartner pour MTD pour la cinquième année consécutive et comme visionnaire dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour CASB.

Le placement de Lookout dans le Magic Quadrant est basé sur l’évaluation par le Gartner de la capacité de l’entreprise à exécuter et de l’exhaustivité de sa vision.