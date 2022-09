Lookout étend son partenariat avec Verizon

septembre 2022 par Marc Jacob

Lookout, Inc annonce l’expansion de son partenariat avec Verizon pour fournir la Lookout Cloud Security Platform aux clients professionnels de Verizon. La Lookout Cloud Security Platform permet de protéger les données d’une entreprise, d’identifier et d’atténuer les menaces et de faciliter l’accès sécurisé au web, aux applications privées et aux services cloud (SaaS) déployés dans un environnement multi-cloud.

La plateforme de sécurité Cloud Lookout protège les données partout où elles se trouvent.

Si la connectivité du cloud a stimulé la productivité et la collaboration, elle a également amplifié les lacunes en matière de sécurité, les clients continuant à utiliser des solutions de sécurité sur site, basées sur des appareils. Pour éviter les fuites de données et combler les lacunes de sécurité dans cet environnement de travail en tout lieu, les entreprises ont besoin d’une plateforme unifiée fournie par le cloud qui protège les utilisateurs, les appareils, l’accès et les données de toutes les applications et appareils contre les cybermenaces modernes. La solution SSE (Cloud Security Platform) de Lookout combine Cloud Access Security Broker (CASB), Zero Trust Network Access (ZTNA) et Secure Web Gateway (SWG) en natif dans une seule plateforme, ce qui réduit considérablement la complexité, les coûts et le nombre de fournisseurs de sécurité et de solutions ponctuelles qu’un département informatique doit gérer. Elle offre également la souplesse et l’évolutivité nécessaires pour faire face à des menaces en constante évolution et de plus en plus sophistiquées.

Selon Gartner®, « d’ici 2025, 80 % des organisations cherchant à se procurer des services de sécurité liés à l’ESS achèteront une solution ESS consolidée plutôt que des offres CASB, ESS et ZTNA autonomes, contre 15 % en 2021. » Plus tôt cette année, Gartner a publié son 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge dans lequel Lookout a été reconnu dans le quadrant Visionnaire. Le rapport complémentaire 2022 Gartner Critical Capabilities for SSE a classé Lookout dans le top 3 pour tous les fournisseurs sur quatre cas d’utilisation prédéfinis.

Verizon et Lookout fournissent une sécurité mobile des endpoints aux entreprises et aux petites entreprises depuis 2017. Lookout fait partie du programme Verizon Business Mobile Secure qui offre des fonctions de sécurité améliorées lorsque les clients achètent certains plans illimités pour les entreprises. Ensemble, les entreprises ont livré plus de 1,9 million de licences de sécurité des terminaux mobiles aux clients professionnels de Verizon.