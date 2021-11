Lookout est nommé acteur majeur dans l’IDC MarketScape 2021 pour les passerelles de sécurité dans le Cloud

novembre 2021 par Marc Jacob

Le CASB de Lookout est reconnu par l’IDC MarketScape pour ses contrôles d’accès au cloud unifiés et ses capacités inégalées de protection des données de bout en bout du cloud.

Ce que l’IDC MarketScape dit de Lookout CASB :

• "Lookout est un outil très puissant doté de certaines des fonctionnalités les plus avancées du marché."

• "Lookout excelle dans le domaine de la protection des données, avec notamment des fonctionnalités rares sur le marché des CSG, telles que la prévention avancée des pertes de données (DLP), la reconnaissance optique des caractères (OCR) et la correspondance exacte des données (EDM)."

• "Lookout fournit une gestion unifiée et fine des politiques pour toutes les applications et les e-mails, y compris les instances d’entreprise et personnelles."

• "Lookout fournit un accès conditionnel continu au endpoint-to-cloud en combinant une intelligence native des endpoints et une recherche originale sur les menaces avec des contrôles d’accès au cloud."

• "... La solution est dotée d’une gestion des droits numériques d’entreprise (EDRM) qui permet de protéger n’importe quel contenu avec un chiffrement actif, ainsi que des filigranes, un masquage des données et une classification."

• "La solution offre une flexibilité peu commune dans la gestion des clés de chiffrement."

• "La combinaison de la technologie CSG de Lookout et de Lookout Mobile Endpoint Security offre une histoire convaincante de ’meilleur ensemble’ pour la protection endpoint-to-cloud."

"Lookout offre certaines des fonctionnalités CSG les plus avancées du marché, ainsi qu’un large panel de solutions de sécurité complémentaires. Lookout CASB est un outil très puissant construit pour l’environnement de cybersécurité dans lequel nous vivons et travaillons aujourd’hui", a déclaré Chris Rodriguez, directeur de recherche sur les produits et stratégies de sécurité réseau, IDC. "Le cloud représente un vecteur de choix pour les vols de données pernicieux, les fuites de données involontaires et les violations de la réglementation. Les données voyageant vers plus de dispositifs et de endpoints que jamais, les passerelles de sécurité du cloud sont essentielles pour les entreprises qui espèrent sécuriser leurs réseaux et maintenir un contrôle et une sécurité complets des données. "

Lookout CASB est l’un des composants de la plateforme de sécurité Lookout qui fournit une solution SASE (Secure Access Service Edge) qui protège les données et sécurise les utilisateurs du endpoint vers le cloud. La solution SASE de Lookout offre aux organisations une visibilité complète et des politiques de sécurité intégrées sur l’ensemble de leur infrastructure, des endpoints aux applications sur site et en cloud. En intégrant les fonctionnalités CASB, Secure Web Gateway et Zero Trust Network Access avec Endpoint Protection et Endpoint Detection and Response dans une plateforme cloud-native, les politiques de sécurité informatique pour l’accès et la classification des données peuvent être écrites une fois et appliquées à tout le trafic passant par le proxy unique.

"Nous constatons que de plus en plus d’organisations adoptent des solutions endpoint-to-cloud pour faire face aux dynamiques importantes de l’entreprise moderne, notamment la prolifération des utilisateurs distants, l’adoption d’applications cloud et la transition des données vers les services de cloud public", a déclaré Pravin Kothari, vice-président exécutif, produit et stratégie, SASE chez Lookout. "La reconnaissance de Lookout par IDC MarketScape est une validation non seulement de nos capacités techniques, mais aussi de notre compréhension de l’environnement de la cybersécurité et des exigences des clients."