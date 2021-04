Lookout dévoile son nouveau programme de partenariat

avril 2021 par Marc Jacob

Lookout, Inc lance son nouveau programme mondial dédié à son réseau de partenaires. Développé sur la base des commentaires de ces derniers, ce nouveau programme permettra d’accélérer et d’amplifier le succès de cette communauté mondiale grâce à des avantages exclusifs, une formation exhaustive, une assistance aux ventes et des ressources marketing.

Ce développent fait suite à la récente acquisition de CipherCloud par Lookout. Les partenaires des deux sociétés bénéficieront de la solution intégrée Lookout endpoint-SASE. La participation à ce programme Lookout accélérera la capacité de ses partenaires à commercialiser la première plate-forme intégrée du marché qui sécurise l’intégralité de la circulation des données d’une organisation, du terminal jusqu’au cloud.

Les nouvelles initiatives du programme :

• Le nouveau programme propose deux niveaux de partenariat : Elite et Select.

Lookout a simplifié ses précédents niveaux de partenariat afin de mieux reconnaître et honorer les partenaires démontrant une expertise et une expérience éprouvées sur son marché. Ils bénéficient ainsi d’avantages qui accroissent leur valeur et leur singularité tout en augmentant leur rentabilité.

Les avantages exclusifs dédiés aux partenaires Elite comprennent des remises plus conséquentes sur les transactions enregistrées, des fonds de développement marketing (MDF), des flux de revenus additionnels issus du conseil et des services professionnels, l’accès à des champions dédiés aux produits et aux ventes, la mise à disposition des informations et conclusions de l’équipe de Threat Intelligence Lookout, des formations techniques et commerciales, des invitations exclusives aux tables rondes marché et aux événements d’échange entre pairs, ainsi qu’une invitation au Sommet annuel des Partenaires Lookout.

● Lookout Partner Academy : Disponible au cours du printemps, la plateforme de formation et de certification Lookout Partner Academy permettra aux partenaires d’accéder en ligne à des formations dédiées à la vente et à l’avant-vente. À l’issue du cursus, le partenaire sera homologué Lookout Qualified.

● Portail partenaires Lookout : Le portail partenaire optimisé offre un moyen simple et transparent de s’inscrire et de consulter les opportunités, de trouver les documents clés sur lesquels s’appuyer pour soutenir les échanges avec les prospects et les clients mais également de s’enquérir des dernières informations et mises à jour relatives aux produits.

La nécessité d’une solution de sécurité intégrée des terminaux au cloud est accélérée par différents facteurs tels que la prolifération des utilisateurs distants, l’adoption d’applications cloud et la transition des données du datacenter de l’entreprise vers le cloud. Pour relever les défis sécuritaires inhérents à ces tendances irrépressibles, les entreprises ont besoin d’une plateforme unifiée capable de traquer l’activité et d’appliquer les politiques sécuritaires sur l’intégralité du chemin emprunté par les données : du terminal aux applications dans le cloud. Les signaux et les points de contrôle nécessaires pour stopper les attaques de type "zero-day" étant dispersés sur l’ensemble de ce circuit, seule une solution entièrement intégrée peut combler les lacunes résultant de multiples produits issus de fournisseurs de sécurité distincts.

Gartner prévoit qu’au cours des cinq prochaines années, le marché des SASE (Secure Access Service Edge) connaîtra un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42 %, pour atteindre près de 11 milliards de dollars d’ici 2024[i] . L’intégration des technologies CipherCloud et Lookout éliminera les frictions, augmentera la convivialité et le confort d’utilisation, offrira une réelle liberté à l’utilisateur et réduira les coûts opérationnels en comparaison une collection de produits cloisonnés.