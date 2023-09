Lookout annonce la disponibilité de Mobile Threat Defense sur CrowdStrike Marketplace

septembre 2023 par Marc Jacob

Lookout, Inc annonce la disponibilité de Lookout Mobile Endpoint Security pour les partenaires et les clients de CrowdStrike via le CrowdStrike Marketplace. Dans le cadre de l’écosystème de CrowdStrike, qui comprend des solutions compatibles de partenaires de confiance, Lookout sera la première solution de défense contre les menaces mobiles sur le CrowdStrike Marketplace .

Alors que le travail à distance devient la nouvelle norme pour les entreprises du monde entier, nombre d’entre elles luttent pour sécuriser un environnement de plus en plus centré sur le mobile. Selon le rapport The Global State of Mobile Phishing publié par Lookout, l’année 2022 a été marquée par le taux de phishing mobile le plus élevé jamais enregistré, avec plus de 50 % des appareils personnels exposés à une attaque de phishing mobile. Lookout estime que l’impact financier annuel d’une attaque de phishing mobile pour une organisation de 5 000 employés est de près de 4 millions de dollars.

Lookout Mobile Endpoint Security offre une visibilité sur les menaces mobiles et les logiciels espions parrainés par l’État, tout en protégeant contre le phishing mobile et le vol d’informations d’identification. La plateforme analyse la télémétrie de plus de 215 millions d’appareils, 269 millions d’applications et des millions de destinations web pour découvrir des centaines de domaines de phishing chaque jour.