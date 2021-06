Lookout Etend son Partenariat avec Google

juin 2021 par Marc Jacob

Lookout, Inc. annonce une extension de son partenariat avec Google Cloud pour offrir une sécurité complète des mobiles jusqu’au cloud à des organisations dans le monde entier. Dans le cadre de ce partenariat, Lookout a intégré ses produits pour répondre aux exigences de la BeyoundCorp Alliance et a ajouté sa solution Lookout Mobile Endpoint sur la Google Cloud Marketplace. Lookout apporte désormais aux clients sur Google Workspace un éventail supplémentaire de fonctions de sécurité, afin de les aider à réduire les risques liés à la violation des données d’entreprise à partir des mobiles.

Au début de l’année 2019, Lookout a rejoint la BeyondCorp Alliance, un groupe de partenaires de Google Cloud qui partagent sa vision Zero Trust. Lookout répond aux principales exigences du modèle de sécurité BeyondCorp, dont l’inventaire et la posture de sécurité des terminaux mobiles. Ces éléments sont essentiels pour prendre des décisions d’accès Zero Trust adaptées au contexte.

Les avantages pour les entreprises comprennent :

● L’intégration de Lookout BeyondCorp Alliance avec Google Workspace et la Solution Google Cloud BeyondCorp Enterprise pour offrir une sécurité Zero Trust des terminaux mobiles jusqu’au Cloud

Pour bénéficier d’une protection complète de ses données, une organisation doit partir du principe qu’aucun terminal n’est digne de confiance avant que sa posture de sécurité n’ait été vérifiée. L’incapacité à vérifier et à évaluer en continu la posture de sécurité d’un terminal peut mener à des cyber attaques et des fuites de données d’entreprise.

Lookout Continuous Conditional Access évalue en continu la posture de sécurité des terminaux sous Android, Chrome OS et iOS, et transmet cette information via API à Google Workspace ou BeyondCorp Enterprise de Google Cloud, permettant ainsi une modification dynamique des contrôles d’accès.

L’intégration de Lookout Continuous Conditional Access et de Google Cloud Identity protège les données d’entreprise dans les applications de BeyondCorp Enterprise de Google Cloud et Google Workspace dont Drive, Docs, Sheets et Slides.

Continuous Conditional Access, une fonction au sein du module Modern Endpoint Protection de la Lookout Security Platform, est disponible dans le package Lookout Essentials.

● Lookout Mobile Endpoint Security est désormais disponible sur la Google Cloud Marketplace

Dans le cadre d’un mode de facturation unique et d’un engagement de dépense Google Cloud, les clients de Google Cloud peuvent désormais acquérir Lookout Mobile Endpoint Security sur la Google Cloud Marketplace.

L’adoption accélérée des Chromebooks, des tablettes et des smartphones a changé la façon dont les données d’entreprise sont accédées et stockées. Le basculement vers le travail à distance a également renforcé l’utilisation de Google Cloud et de Google Workspace, rendant la sécurité des mobiles toujours plus stratégique pour sécuriser les données d’entreprise.

Lookout Mobile Endpoint Security est la seule solution conçue dès le départ pour les mobiles en appliquant des fonctions d’intelligence artificielle à une télémétrie de données provenant de près de 200 millions de terminaux et plus de 145 millions d’applications mobiles.

Le partenariat entre Lookout et Google a débuté en 2008 lorsque Lookout Mobile Endpoint Security est devenu disponible sur le Google Play Store. En 2019, Lookout est devenu membre de la Google App Defense Alliance pour protéger les utilisateurs contre des applications potentiellement malveillantes en les bloquant avant qu’elles ne rejoignent le Google Play Store.