LogPoint s’associe à Ajoomal pour améliorer le management de la cybersécurité dans la péninsule Ibérique

mars 2022 par Patrick LEBRETON

LogPoint a annoncé la nomination d’Ajoomal comme nouveau distributeur en Espagne. Avec LogPoint, Ajoomal offrira à ses clients sur le marché ibérique une plateforme complète d’opérations de cybersécurité basée sur les technologies de sécurité SIEM, SOAR, UEBA et SAP.

Ajoomal est spécialisé dans le domaine de la cybersécurité, fournissant aux revendeurs et aux MSSP des solutions innovantes et complètes depuis plus de 29 ans. L’intégration de la solution SIEM convergée de LogPoint à sa gamme de produits permet à Ajoomal d’offrir à sa clientèle dans la péninsule ibérique une solution leader pour l’analyse des événements et des logs combinée à l’évaluation des vulnérabilités, au monitoring du système, à l’analyse du comportement basée sur le machine learning et à la détection des menaces.

Logpoint a récemment fait converger ses offres SIEM et SOAR en une seule et même solution, lui permettant ainsi de collecter des volumes de données plus importants que les systèmes SIEM traditionnels et de les traiter avec plus de précision. Elle permet aux équipes de sécurité de prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées et d’éviter les faux positifs. De plus, le SOAR automatise les investigations et les réponses à l’aide de playbooks, faisant ainsi gagner du temps aux analystes en sécurité et réduisant également les dommages potentiels ainsi que les perturbations que les incidents pourraient causer.

Logpoint 7 vient de sortir, combinant les capacités analytiques du SIEM avec les puissants outils de réponse du SOAR. Avec le SOAR intégré sans frais supplémentaires ainsi que des cas d’usage prêts à l’emploi, des playbooks et des intégrations prêtes à être déployées, LogPoint 7 est une plateforme complète pour accélérer la détection et la réponse, permettant ainsi aux entreprises de réduire les risques de cybersécurité et d’augmenter l’efficacité des opérations de sécurité tout en améliorant la cyber-intelligence.