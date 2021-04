LogPoint fait son entrée en Espagne, Italie et Moyen-Orient

avril 2021 par Marc Jacob

LogPoint a nommé Victor Valle en tant qu’International Sales Manager basé au bureau de LogPoint à Paris. Victor sera responsable du développement des relations clients et partenaires en Espagne, en Italie et au Moyen-Orient pour faire face à une demande croissante en termes de solutions LogPoint SIEM et UEBA.

Victor Valle a une formation d’ingénieur système avec plus de 12 ans d’expérience dans les ventes internationales et la gestion de comptes en cybersécurité auprès d’entreprises telles que McAfee, Cross Valley Technologies et Digiware. Il rejoint LogPoint après un passage chez le fournisseur de services de cybersécurité ITrust en tant qu’International Account Manager.

LogPoint collaborera avec le cabinet de conseil en Business Development basé à Madrid, Hack The Sales et son Chief Revenue Officer Pablo Teijeira, pour développer le marché espagnol. LogPoint est le seul éditeur SIEM européen et la seule solution SIEM dans le monde à offrir une certification Common Criteria EAL 3+. LogPoint a été reconnu comme un visionnaire dans le Carré Magique Gartner pour les solutions SIEM et a été nommé à trois reprises Customers’ Choice dans Gartner Peer Insights.

La technologie innovante de LogPoint permet d’accélèrer la détection et la réponse en matière de cybersécurité, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de collaborer librement et les informations nécessaires pour s’adapter. Le logiciel SIEM (Security Information and Event Management) innovant collecte des informations de sécurité au niveau de l’ensemble du réseau et à partir de tout type de source et intègre structurellement l’apprentissage automatique basé sur l’UEBA (User and Entity Behavior Analytics) pour détecter et prévenir efficacement les potentielles violations.