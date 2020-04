LogMeIn apporte des améliorations à sa solution phare GoToMeeting

avril 2020 par Marc Jacob

LogMeIn annonce la mise à jour de sa solution GoToMeeting avec plusieurs nouvelles intégrations dont Microsoft Teams, directement accessibles sur ordinateur et mobile. D’autres fonctionnalités ont été améliorées de manière générale comme la qualité audio afin de permettre aux entreprises d’interagir au mieux dans une période où le télétravail est à son plus haut niveau à travers le monde.

Alors que les mesures mises en place par de nombreux gouvernements du monde entier restreignent les déplacements non-vitaux, les entreprises et les employés appliquent ces règles de distanciation sociale afin de contribuer au bien commun face à la pandémie du COVID-19. Le confinement généralisé a d’ailleurs accéléré la tendance montante du télétravail depuis ces dernières années. Résultat, l’utilisation des solutions permettant de faciliter le télétravail a fortement progressé. Rien que pour GoToMeeting, le bond est spectaculaire avec une utilisation 10 fois supérieure comparée aux premières semaines de 2020. Les téléchargements de la solution ont progressé de 600% sur Android et de 370% sur iOS en l’espace de deux semaines uniquement.

De plus, avec l’essor du télétravail, LogMeIn met un point d’honneur à garantir la sécurité de ses utilisateurs à travers ses solutions audio, vidéo, d’accès à distance et des équipes supports. Ces derniers sont à l’œuvre pour assurer une continuité de service optimale. Pour ce faire, les capacités de mémoire et la capacité des réseaux ont été renforcés afin d’éviter toute défaillance système, peu importe la localisation des utilisateurs. LogMeIn dispose d’un réseau de datacenters capables de prendre le relai si besoin et sans changer les contrôles régionaux sur la résidence des données.