Livre blanc Palo Alto : Le SOAR, vecteur de transformation de la Threat Intelligence

mars 2022 par Palo Alto Networks

L’automatisation de la sécurité à la portée de tous. La plateforme de réponse, d’orchestration et d’automatisation de la sécurité la plus complète du secteur avec gestion native de la Threat Intelligence ! Cortex XSOAR met l’automatisation à la portée de tous, permettant aux équipes de sécurité de se libérer de la complexité des flux de travail.

Permettez-leur d’en faire plus et de le faire plus rapidement, quel que soit le cas d’utilisation.

Des intégrations préétablies et des packs de contenu d’automatisation accélèrent le déploiement.

Des actions d’automatisation et un éditeur visuel de playbook pour une personnalisation sans code.

Innovation constante de l’écosystème SOAR le plus important du secteur.

Pour télécharger gratuitement ce livre blanc cliquez ICI