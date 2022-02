Livre blanc Palo Alto : Cortex XDR

février 2022 par Palo Alto Networks

Entre les ransomwares, le cyberespionnage, les attaques sans fichier et les compromissions de données sensibles, les équipes de sécurité sont confrontées à un nombre de menaces de plus en plus vertigineux. Pour les analystes sécurité en particulier, cette multiplication des risques se traduit surtout par une augmentation des tâches répétitives, mais néanmoins nécessaires au tri quotidien des incidents et d’un backlog d’alertes qui n’en finit plus.