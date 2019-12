Livre blanc KuppingerCole – Kleverware IAG

décembre 2019 par Marc Jacob

La gouvernance des identités et des accès est un incontournable pour chaque entreprise. Malheureusement, la façon dont elle est mise en œuvre aujourd’hui est à la fois pesante et souvent inefficace. Il est temps de revoir les approches de gouvernance des identités et des accès et de mettre en œuvre des concepts allégés qui aident les entreprises à se conformer efficacement, tout en atténuant les risques provenant de droits excessifs. Kleverware IAG est une solution qui se concentre sur cette approche rationalisée ou Lean Management.