Livre Blanc de Flandrin Technologies : Protection des données sensibles – résilience des réseaux critiques des OIV et OSE

novembre 2022 par Marc Jacob

Découvrez le livre Blanc de Flandrin Technologies : Protection des données sensibles – résilience des réseaux critiques des OIV et OSE Evoluant dans un environnement ultra-connecté, vos données sensibles deviennent plus vulnérables car exposées aux cyber attaques de plus en plus fulgurantes et agressives. Deux grands enjeux de sécurité se dessinent aujourd’hui : la résilience des infrastructures critiques et la protection des données sensibles.

– Pour télécharger ce livre Blanc Cybersécurité - Flandrin Technologies CLIQUEZ ICI

Face à l’augmentation du risque Cyber qui met à mal le bon fonctionnement de l’économie, des services aux citoyens et leur sécurité, la réglementation s’est durcie pour imposer des mesures de protection plus drastiques aux organisations critiques ou sensibles et assurer ainsi la résilience de leurs systèmes d’information.

Dans ce livre blanc, Flandrin Technologies, la branche Cyber de ChapsVision, vous dévoile :

• les bonnes pratiques méthodologiques et technologiques pour protéger efficacement et facilement vos SI critiques tout en étant en conformité avec les recommandations réglementaires de l’ANSSI.

• la passerelle d’échanges sécurisés CrossinG® by Flandrin Technologies, certifiée par l’ANSSI, qui s’appuie sur des compétences et des savoir-faire mis en œuvre pour le compte du Ministère des Armées dans les solutions IT de cloisonnement de l’information classifiée.