Livre Blanc Everbridge : « Être vecteur de clarté en temps de crise »

mai 2020 par Everbridge

Comment communiquer efficacement avec ses salariés en temps de crise ? Applications, SMS, e-mails, télévision, radio, journaux, réseaux sociaux… Tous ces moyens sont actuellement utilisés pour diffuser des informations concernant la crise de coronavirus. Mais sans une stratégie de communication claire provenant d’un interlocuteur unique et fiable, ces informations sont-elles source de clarté ou provoquent-elles le chaos ?

Pour approfondir la question, nous avons récemment mené une enquête auprès de 9 003 employés sur 13 marchés. Suite à cela, nous sommes parvenus à plusieurs constats :

Il existe autant de formes de travail que d’employés ;

Certains des canaux de communication clés font cruellement défaut aux entreprises ;

Les employés s’attendent à recevoir davantage d’informations et sur une base plus fréquente ;

Les communications ciblées l’emportent sur les problèmes de confidentialité et de sécurité ;

