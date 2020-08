Livre Blanc Bertin IT : Gestion de la confidentialité des données et transcription vocale

août 2020 par Bertin IT

Ce livre blanc présente la manière dont Bertin IT gère la confidentialité des données avec son offre MediaSpeech.

Pour rappel, cette solution permet de transformer de l’audio et de la vidéo en texte.

Dans le cadre de l’exploitation de ces transcriptions, Bertin IT peut être amené à gérer des données confidentielles.