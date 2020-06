LiveRamp accompagne Planet Media et accélère le déploiement de sa solution sans cookies tiers en France

juin 2020 par Marc Jacob

LiveRamp, spécialiste des infrastructures sécurisées de partage de données, s’engage pour créer un meilleur écosystème reposant sur la confiance, le respect de la vie privée des utilisateurs et une interaction efficace entre annonceurs, éditeurs et individus. La solution ATS permet aux éditeurs de contenus d’associer les données « first party » des utilisateurs, recueillies avec leur consentement explicite, à un IdentityLink LiveRamp pseudonymisé, permettant ainsi une publicité ciblée sans cookies tiers. Cette solution permet aux éditeurs d’extraire toute la valeur de leurs données, d’optimiser leurs revenus publicitaires, et donc de renforcer leur modèle économique. Plus que jamais attaché à la protection de la vie privée, LiveRamp a développé la solution ATS avec pour mission d’offrir une publicité digitale efficace dans le respect des normes les plus strictes en matière de consentement, et en toute transparence vis-à-vis des internautes.

Planet Media est un groupe français indépendant de médias numériques, qui possède les sites Planet.fr, Medisite et E-santé, réunissant plus de 11 millions d’internautes/mobinautes chaque mois avec une base CRM d’adresses opt-in partenaires de plus de 4 millions d’abonnés à leurs newsletters. Le modèle éditorial de Planet Media repose sur une connaissance précise des attentes de ses lecteurs. La solution ATS constituera donc, pour Planet Media, un levier complémentaire pour mieux monétiser son trafic et proposer une publicité pertinente.

Thierry Philippet, Directeur Programmatique et AdOps de Planet Media, déclare : « Nos 20 ans d’existence dans le digital nous ont permis de développer une connaissance fine de notre audience et proposer une offre éditoriale pertinente. Nous exploitons en profondeur les données de nos utilisateurs qui y consentent, tant pour leur proposer des contenus affinitaires que pour leur adresser des publicités opportunes. C’est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre la solution ATS de LiveRamp, qui renforce ces deux piliers ».

Vihan Sharma, Managing Director Europe de LiveRamp, ajoute : « Les solutions « sans cookies », qui privilégient une publicité gérée par les éditeurs et protègent les préférences des consommateurs, représentent l’avenir de la publicité digitale. En nous associant à Planet Media et en accélérant le rythme d’adoption d’ATS, nous nous rapprochons d’un écosystème qui protège la relation entre médias et consommateurs, tout en renforçant les liens entre les éditeurs et les principaux annonceurs. De plus, la volonté de Planet Media de fournir un contenu engageant et pertinent pour les utilisateurs en fait un partenaire idéal pour LiveRamp. »