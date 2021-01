Little Syster, l’application qui évalue les services numériques sur des critères de respect de la vie privée

janvier 2021 par Marc Jacob

Créée en août 2020 par des anciens de Vectaury comme Matthieu Daguenet, Corinne Guédon-Lepeuple et Christophe Dupuy, Little Syster lance la bêta de son application européenne qui entend protéger la vie privée des citoyens. L’objectif est de les aider à reprendre le contrôle de leurs données personnelles, en premier lieu en les informant sur les services numériques respectueux de leur vie privée et ceux qui le sont moins.

L’application Little Syster permet à l’utilisateur d’évaluer l’éthique des services numériques qu’il utilise à travers un système de notation et de recommandations pour lui permettre notamment de choisir un service numérique plutôt qu’un autre en fonction du « Little Syster Score ».

Disponible en s’inscrivant sur le site Little Syster, l’application propose plusieurs fonctionnalités :

• Le Little Syster Score qui note chaque service numérique avec un score allant de A à E ;

• Un tableau de bord pour obtenir une synthèse personnalisée des scores des services numériques utilisés ;

• Des propositions alternatives de services numériques pour découvrir les plus vertueux.

Dans la version bêta, 50 services « Privacy By Design » ont été sélectionnés parmi les 2.000 services numériques prochainement disponibles. Le score attribué par Little Syster est basé sur quatre thématiques : la transparence de l’information, l’utilisation respectueuse des données, la maîtrise des risques de sécurité et la politique de choix des partenaires.

Le nombre de services numériques analysés sera de 2.000 au premier trimestre 2021. En évaluant les pratiques des services numériques en matière de vie privée, Little Syster souhaite devenir le Nutri Score de la protection des données.

Little Syster garantit être 100 % indépendante et transparente avec la nomination d’un comité éthique, un business model transparent et équilibré et une répartition saine du capital.

Une mission : faire évoluer les pratiques en matière de protection des données personnelles

Alors que le RGPD responsabilise les organismes publics et privés qui traitent leurs données, ce règlement n’est pourtant pas perçu comme suffisant par les utilisateurs. Little Syster souhaite favoriser la prise de conscience des citoyens en matière de protection des données personnelles et proposer des outils qui rendent à l’utilisateur le pouvoir de choisir.