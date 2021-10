Lise Lapointe, P-DG de Terranova Security : « Arrêtons de blâmer les collaborateurs en cas de cyberattaque, transformons-les en cyber-héros »

octobre 2021 par Lise Lapointe, P-DG de Terranova Security

L’édition 2021 du FIC aura été marquée par plusieurs annonces, de la part de Florence Parly comme de Guillaume Poupard du côté de l’ANSSI sur le même thème : celui de la formation à la cybersécurité. La France, comme tant d’autres pays du monde, affiche aujourd’hui un manque cruel de talents dans ce domaine et il y a parallèlement un besoin urgent de sensibiliser davantage les salariés à ces problématiques. La multiplication des cyberattaques constatée depuis 2020, et le nombre croissant d’entreprises ayant subi des pertes financières et/ou réputationnelles, met en lumière le besoin urgent de « cyber-héros » pour éviter les cyberattaques.

A l’occasion du mois de sensibilisation à la cybersécurité, Terranova Security a mis au point une « boîte à outils de survie » gratuite et disponible pour tous, qui comprend plusieurs ressources (vidéos, articles de blog), et des infographies explicatives des risques cybers et de nombreux conseils pour accompagner les entreprises dans leur stratégie de protection. Les malwares, les ransomwares, les modalités de sécurité informatique en télétravail ou encore l’ingénierie sociale y sont les principaux thèmes abordés. Ce kit est disponible sur demande ici.

Car les solutions de sécurité informatique ne suffisent pas. Une stratégie de protection de l’entreprise doit être pensée plus largement, et non seulement inclure la protection des données et leur restauration mais aussi et surtout, les moyens humains à déployer. Face à la pénurie de talents dans ce domaine, il n’y a qu’un seul moyen de penser la protection : il faut former ses collaborateurs, quel que soit leur poste, aux risques en cybersécurité et aux premiers gestes qui sauvent, non pas des vies mais bien la dynamique d’entreprise. D’après Marc Watin-Augouard, fondateur du Forum International de la Cybersécurité, « 85 % des cyberattaques sont liées à une erreur humaine ». Cette « faille » doit constituer une opportunité pour les entreprises de transformer leurs collaborateurs en « cyber-héros ».

« Depuis la création de Terranova Security, nous n’avons cessé de mettre en lumière la nécessité de former, de sensibiliser les collaborateurs de toutes les entreprises aux menaces en cybersécurité. Que l’on parle de phishing ou de ransomwares, chaque collaborateur peut devenir le cyber héros de son entreprise contre une faille potentielle, s’il est bien sensibilisé. Après une première édition en 2019, nous menons chaque année avec notre partenaire Microsoft le Gone Phishing Tournament, pour offrir aux entreprises qui le souhaitent une évaluation de leur niveau de protection humain contre les menaces de phishing. Le concept est simple : durant plusieurs heures, nos équipes vont envoyer à chaque collaborateur un certain nombre de courriels d’hameçonnage, de tentatives d’intrusion, pour tester leur capacité à réagir. Les rapports de nos précédentes campagnes de simulation ont notamment mis en lumière que 67 % des collaborateurs ayant cliqué sur le lien malveillant contenu dans l’email ont également divulgué leur mot de passe (en 2020). Notre mission, faire baisser ce chiffre, via un programme de sensibilisation incluant des modules de formation ludiques et interactifs », indique Lise Lapointe, fondatrice et P-DG de Terranova Security.