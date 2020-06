Lionel Chaine est nommé Directeur des Systèmes d’Information (DSI) de Bpifrance et membre du Comité de Management Général (CMG)

juin 2020 par Marc Jacob

Lionel Chaine bénéficie d’une solide expérience professionnelle dans l’univers des Systèmes d’Information.

Arrivé au sein du groupe La Poste dès 1995, d’abord en charge de l’informatique du fret aérien, puis de la filiale colis du Groupe, il a notamment impulsé le développement international de DPDgroup et de Chronopost.

En 2016, promu DSI de la Branche Services-Courrier-Colis de La Poste, il en pilote et organise la transformation digitale.

En 2019, Lionel Chaîne reçoit une double distinction, celle de DSI de l’année et de DSI for Good, récompensant la mise en œuvre de technologies innovantes et de nouveaux modes d’organisation visant à simplifier le quotidien des clients, postiers et citoyens.

Lionel Chaine est diplômé de CPE Lyon (École d’Ingénieurs en Chimie et Sciences du Numérique).