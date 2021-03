Linksys et Fortinet annoncent une alliance stratégique

mars 2021 par Marc Jacob

Linksys, filiale de Foxconn Interconnect Technology et Fortinet annoncent une alliance stratégique dans le but de sécuriser et d’optimiser les performances et la gestion des réseaux domestiques dans l’environnement actuel du télétravail.

Ensemble, Fortinet, Linksys et FIT offriront une connectivité et une sécurité de même niveau qu’en entreprise, ainsi qu’une qualité de service inégalée aux organisations qui ont besoin de fournir une connectivité transparente et sécurisée à leurs employés pour travailler efficacement à domicile.

Dans le cadre de cette alliance, Fortinet a réalisé un investissement stratégique de 75 millions de dollars dans Linksys, qui fournit des solutions de connectivité via des routeurs de pointe et de nouvelle génération aux consommateurs et aux entreprises du monde entier. En outre, Fortinet nommera un représentant au conseil d’administration de Linksys.