Linkbynet lance sa nouvelle entité Cloud Advisor

avril 2021 par Marc Jacob

Linkbynet lance sa nouvelle entité Cloud Advisor dont la mission est d’accompagner ses clients dans la définition de leur stratégie Cloud. Cette entité vient cristalliser le repositionnement de Linkbynet sur le marché du Cloud en délivrant une approche complète de la transformation digitale. Définir la stratégie Cloud et accompagner les entreprises dans le pilotage de leur transformation. Il s’agit d’une réponse complète et « participative » permettant de passer à un mode anticipatif et non plus réactif.

Pour apporter plus de valeur ajoutée, Cloud Advisor annonce ses premières offres d’accompagnement : Définition de la stratégie cloud, évaluation de la maturité …

Cette nouvelle offre est avant tout née d’un constat. Dans un monde en constante évolution, où l’innovation est omniprésente et se doit d’être de plus en plus rapide et réactive pour coller aux attentes du marché, nos clients recherchent avant tout l’agilité, l’efficience, la qualité, la sécurité, la soutenabilité et l’innovation, et cela, ils le veulent au service de la performance de leurs métiers.

Selon notre offre, toute stratégie Cloud se décline en 5 grandes étapes : la vision, le diagnostic de l’existant, la définition d’objectifs stratégiques, l’identification de projets pour atteindre ces objectifs et la roadmap de mise en œuvre.

Aujourd’hui, toute entreprise, privée ou publique, a bien identifié l’intérêt d’évoluer vers le Cloud public.

La démarche de transformation est globalement enclenchée.

Les motivations sont principalement une recherche de flexibilité dans un environnement incertain, des économies financières, un déploiement à l’international facilité, une allocation de temps sur des activités à plus forte valeur ajoutée, un accès à des technologies innovantes, un partage de responsabilité sur la partie cybersécurité, etc.

Cette offre revêt ainsi 2 apports majeurs au regard de nos prestations : Éclairer sur des orientations stratégiques, et aider à la prise de décision pour concrétiser cette stratégie.

Là où Linkbynet fait la différence sur le marché, c’est précisément dans sa capacité à concevoir avec ses clients leur accompagnement stratégique dans le cadre de leur transformation numérique. Linkbynet s’est imposé comme le leader de ce marché par son approche unique à 360 °, qui assure une grande cohérence au projet en alliant les évolutions technologiques nécessaires aux bonnes pratiques et aux attentes de la gouvernance ainsi qu’aux challenges internes de l’organisation.

Bénéficier de l’expérience unique de Linkbynet sur toute la chaîne de transformation permet ainsi à nos clients de gagner en efficacité et en rapidité et d’effectuer ces changements en respectant une exigence Green IT, exigence qui est aussi l’engagement de Linkbynet

Linkbynet opte pour une démarche unique et différenciante sur le marché, basée sur 4 fondamentaux :

Agnostique, nous proposons toujours le meilleur à nos clients en fonction de leurs besoins et de leurs contraintes.

De bout-en-bout, de l’évaluation à la conception jusqu’à la gestion de la mise en œuvre des solutions, nous fournissons des solutions complètes à nos clients

L’agilité, pour réussir, les compétences et la maîtrise des technologies Cloud native ne suffisent plus. Nous travaillons en mode agile pour mieux tirer parti de ces nouvelles technologies.

« Always on », toujours là pour nos clients, nous allons toujours au-delà des attentes, toujours à la recherche de nouvelles technologies et de solutions innovantes pour leur permettre d’atteindre leur plein potentiel.

Cette solution que propose Linkbynet a aussi l’avantage de pouvoir s’appuyer sur la multiplicité des briques qu’offrent nos 3 autres piliers :

Cybersecurity. Solution indispensable pour sécuriser les actifs digitaux de nos clients afin de sécuriser leur croissance.

Cloud Transformer. Mobiliser nos meilleures expertises pour déployer les projets Cloud de nos clients pour leur permettre d’innover rapidement.

Cloud Optimizer. Nous optimisons la gestion des données et des infrastructures de nos clients, que cela soit en gestion de l’efficacité des applications ou encore un meilleur usage des dépenses Cloud (FinOps), ils n’en sont que plus performants.

L’expertise du Groupe s’appuie sur une communauté de près de 1000 experts répartis sur 4 continents pour aider nos clients à atteindre leur plein potentiel. Pour concevoir, déployer, optimiser, rendre plus performantes et sécuriser votre stratégie Cloud et vos infrastructures, Linkbynet apporte des réponses innovantes, accompagnées d’un service Premium que ce soit au niveau du réseau, des applications, ou encore de la sécurité des systèmes.

Aujourd’hui on le sait, les infrastructures digitales, numériques et la sécurisation de la data sont la clé de voûte de toute stratégie de transformation des entreprises, elles sont invisibles mais vitales.

Et ce que l’humanité sait également depuis que Sénèque l’a affirmé, c’est qu’ « il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.”. Linkbynet sait vous guider dans ce voyage, et c’est d’ailleurs la mission dévolue à tout leader.