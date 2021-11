Linedata remporte le prix « Best Cybersecurity Firm » lors des Alt Credit US Awards 2021

novembre 2021 par Marc Jacob

Linedata a remporté le prix « Best Cybersecurity Firm » décerné par HFM lors de la cérémonie annuelle de remises des prix pour la région des Etats-Unis, le 27 octobre dernier à New-York.

Cette récompense vient saluer la capacité de Linedata à offrir des services toujours plus performants aux gestionnaires de fonds institutionnels et alternatifs qui se trouvent confrontés à des exigences de protection opérationnelle croissantes face au développement des cybermenaces.

Depuis la détection des menaces sur le poste de travail à la gestion des cybermenaces, la nouvelle gamme de services de cybersécurité (« Full Service Linedata Threat Management Solution ») a permis aux gestionnaires de hedge funds et de crédits privés de poursuivre leur développement et de fonctionner efficacement pendant une année de pandémie marquée par un accroissement des risques cyber.

Organisées chaque année par HFM, avec des éditions distinctes par régions du monde, les Alt Credit Awards récompensent les éditeurs de logiciels et fournisseurs de services qui ont su proposer aux gestionnaires de fonds institutionnels et alternatifs un service client exceptionnel et des produits novateurs au cours des 12 derniers mois.