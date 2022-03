Linedata lance deux nouvelles offres de cybersécurité

mars 2022 par Marc Jacob

Linedata annonce le lancement de deux offres globales de cybersécurité – Linedata Protect et Linedata Protect Premium – en collaboration avec HCL Technologies. Ces offres sont adaptées aux besoins spécifiques de cybersécurité et de conformité des gestionnaires d’actifs traditionnels et alternatifs tels que les fonds spéculatifs, les sociétés de capital-investissement et celles de leur portefeuille.

Les offres Linedata Protect et Linedata Protect Premium arrivent à point nommé car le nombre de cyberattaques a augmenté de façon exponentielle depuis deux ans. Dans le sillage de la pandémie et du recours massif au télétravail, les cybercriminels cherchent dorénavant à tirer parti des millions d’appareils utilisés à distance fonctionnant en dehors des réseaux sécurisés d’entreprises. Selon la dixième édition de l’enquête mondiale sur la gestion d’actifs menée par Linedata et Aite Novarica en 2021, la cybersécurité est l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les gestionnaires ; 35 % des personnes interrogées l’ont classée parmi leurs trois principales préoccupations. En particulier, les entreprises buy-side (ou entreprises de gestion de fonds pour tiers) sont de plus en plus la cible des cyberattaquants en raison de leur profil de services financiers, de leur dépendance continue à l’égard des technologies et de leur faible expertise en matière de cybersécurité.

Les nouvelles offres de cybersécurité de Linedata sont à la pointe du secteur, primées et entièrement évolutives :

• Linedata Protect numérise et rend opérationnel le cycle de vie de la cybersécurité, avec une solution de protection de dernière génération, une solution de détection et de réponse aux points d’accès (EDR), des playbooks SOAR pour une réponse automatisée et une veille sur les menaces, ainsi qu’un service d’assistance 24/7/365 et des rapports réguliers sur la sécurité.

• Linedata Protect Premium offre tout cela et plus encore, y compris une solution proactive de détection, réponse et remédiation (MDRR) en continue et une solution de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM).

Avec les autres services de cybersécurité de Linedata, notamment l’évaluation des risques et de vulnérabilités, les tests de pénétration et le CISO-as-a-Service ; Linedata Protect et Linedata Protect Premium offrent un portefeuille de choix aux gestionnaires de fonds pour renforcer leur position en matière de cybersécurité et protéger leurs données, leurs opérations, tout en atténuant le risque opérationnel.