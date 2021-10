Liberty Global choisit CommScope pour son réseau de nouvelle génération

octobre 2021 par Marc Jacob

CommScope a été choisi par Liberty Global, leader mondial des services convergents à large bande, vidéo et communications mobiles, pour contribuer à son réseau nouvelle génération. En choisissant Shelf HD CommScope comme composant clé de son réseau mondial haut débit de nouvelle génération, Liberty Global peut ainsi intensifier la fibre dans son réseau HFC et réaliser des économies associées aux architectures d’accès distribué (DAA).

De plus, le Shelf HD CommScope permet d’augmenter la capacité du réseau et de transporter des services numériques vidéo, de données et de voix, sur fibre optique, vers des sites distants.

« Liberty Global est un leader mondial dans le domaine du haut débit gigabit de nouvelle génération, et ce déploiement du Shelf HD CommScope confirme notre position à l’avant-garde de la transformation des réseaux HFC, » déclare Colin Buechner, Directeur Général et Responsable du Réseau de Liberty Global. « Nous travaillons en étroite collaboration avec CommScope afin de faire évoluer notre réseau de manière efficace et fiable et pour pouvoir continuer à offrir les vitesses et les expériences de pointe attendues par nos abonnés. »

« Le déploiement que nous prévoyons représente une nouvelle étape dans notre partenariat de longue date avec Liberty Global », ajoute Ric Johnsen, Vice-Président senior et Chef de Segment, Réseaux à large bande, CommScope. « Nous mettons à disposition notre savoir-faire en matière de DAA et notre envergure mondiale auprès de Liberty Global, leader mondial des services haut débit convergents, pour transformer leur réseau haut débit au service de millions d’abonnés dans le monde entier. »