Lexmark reconnu comme leader mondial de la sécurité de l’impression en 2022 par Quocirca

janvier 2022 par Marc Jacob

Selon le rapport Print Security Landscape 2022 de Quocirca, l’organisme a de nouveau identifié Lexmark comme l’une des références de sa catégorie, en se basant sur sa forte vision stratégique et son offre complète de produits et services de sécurité de l’impression. Les autres critères d’évaluation observés dans le cadre de cette nomination sont les investissements importants dans le hardware, dans les solutions, les services et l’infrastructure, ainsi qu’une solide vision de la stratégie d’évolution.

Lors de cette nomination, Quocirca a également souligné les caractéristiques suivantes :

• Une conception sécurisée qui inclue des fonctions de sécurité complètes - y compris des micrologiciels cryptés et signés numériquement, une technologie de démarrage sécurisé, une vérification continue et un micrologiciel sécurisé par défaut ;

• Des offres de services professionnels qui permettent aux clients de garantir la sécurité de l’ensemble de leur infrastructure d’impression ;

• Des offres robustes de sécurité d’impression dans le Cloud conformes aux normes SOC2 Type II, ISO 27001 et SSAE 16 ;

• Un large éventail de produits et de services de sécurité comprenant des fonctions telles que la détection d’intrusions en cours, Lexmark Secure Document Monitor (LSDM), la prévention des pertes de données et la sécurité de l’impression dans le Cloud.