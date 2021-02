Lexar annonce une nouvelle capacité pour son NS100 2,5" SATA III SSD, disponible en 2To

février 2021 par Marc Jacob

Lexar® ajoute une nouvelle capacité de 2To à sa gamme de SSD NS100 2,5” SATA III (6 Gb/s). De quoi améliorer encore davantage les performances de son ordinateur en accélérant les temps de démarrage et de chargement des applications et le rendre ainsi beaucoup plus réactif.

Déjà disponible en 128Go, 256Go, 512Go et 1To, le SSD NS100, idéal pour accélérer les démarrages, les temps de chargement des applications et les transferts de données, est désormais disponible avec une capacité de 2To, de quoi satisfaire les utilisateurs les plus exigeants qui pourront stocker tous leurs fichiers favoris sans ralentissements.

Avec des vitesses allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 500 Mo/s en écriture, le SSD Lexar NS100 va apporter une accélération aux performances des ordinateurs et plus d’espace de stockage que jamais. En outre, contrairement aux disques durs traditionnels, il est plus fiable, plus durable et plus silencieux mais aussi résistant aux chocs et aux vibrations tout en consommant moins de batterie. Moins susceptible de tomber en panne, il est ainsi possible de stocker et restituer en toute sécurité ses données, photos et vidéos 4K de grande taille.

Le SSD NS100 2To est disponible chez les revendeurs de matériel informatique au prix de vente conseillé de 299€.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES :

• Démarrages, transferts de données et charges d’applications plus rapides avec des vitesses de lecture pouvant atteindre 550Mo/s*

• Performances plus rapides et plus fiables que les disques durs traditionnels**

• Résistant aux chocs et aux vibrations sans pièces mobiles***

* Jusqu’à 550 Mo/s de transfert de lecture, vitesses de transfert d’écriture plus basses. Vitesses basées sur des tests internes. Les performances réelles peuvent varier.

** Comparaison basée sur des tests internes. Les performances réelles peuvent varier.

*** Résistant aux chocs (1500G, durée 0,5ms, demi-onde sinusoïdale) et résistant aux vibrations (10 à 2000Hz, 1,5mm, 20G, 1 Oct/min, 30min/axe (X,Y,Z)). Basé sur des tests internes. Les performances réelles peuvent varier.

